Carfagna: contrasto a femminicidio sia priorità nuovo Parlamento

Roma, 20 mar. - "Immacolata, Laura e altre 16 donne uccise dall'inizio dell'anno. Sono i numeri di un'emergenza di cui abbiamo il dovere di occuparci. Il nuovo Parlamento ha l'obbligo di affrontare il tema del femminicidio e della violenza di genere come una priorità assoluta". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, deputato di Forza Italia.

"È una battaglia - aggiunge - che ci deve vedere tutti impegnati, senza divisioni e con rapidità, vagliando anche le proposte messe in campo dalla società civile, dal mondo dell'associazionismo e dalla politica, come la creazione di un'autorithy o del codice rosso per le denunce delle donne e studiando soluzioni efficaci che possano debellare questa piaga. A Terzigno, come a Canicattini Bagni, però le vittime non sono solo le donne ma anche i loro figli. Lo Stato ora deve prendersi cura di questi bambini, dando seguito alla legge in favore degli orfani di femminicidio varata dal Parlamento a dicembre".