Usa: spari in una scuola in Maryland, diversi feriti

New York, 20 mar. - Diverse persone sarebbero rimaste ferite nella sparatoria avvenuta in una scuola in Maryland, negli Stati Uniti; lo riporta la Nbc. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, la situazione sarebbe ora "sotto controllo" alla High School di Great Mills, a circa 100 chilometri da Washington D.C.

La sparatoria è avvenuta a soli quattro giorni dalla Marcia per le nostre vite, la protesta nazionale organizzata dagli studenti dopo la strage compiuta in una scuola di Parkland, in Florida, lo scorso mese.