Caso Skripal, leader Ue decideranno "coordinamento" sulle conseguenze

Bruxelles, 20 mar. - I leader dell'Unione Europea annunceranno questa settimana "un coordinamento sulle conseguenze" per la Russia dopo l'avvelenamento di un ex spia. Lo afferma la bozza di comunicato sul vertice di giovedì a Bruxelles, che comunque non menziona esplicitamente sanzioni.

I leader dei Ventotto si ritroveranno tra due giorni nella capitale belga per esaminare - si legge nella bozza, che la France Presse ha potuto visionare - le risposte che Mosca fornirà sull'attacco con un gas nervino nei confronti dell'ex agente segreto Sergei Skripal e di sua figlia a Salisbury, in Inghilterra.

Il comunicato dei leader afferma che l'Ue condanna nei "termini più forti possibili" l'aggressione, che la Gran Bretagna ha attribuito alla Russia. Mosca, comunque, ha negato qualunque coinvolgimento.

"Gli stati membri si coordineranno sulle conseguenze da assumere alla luce delle risposte fornite dalle autorità russe. L'Unione Europea rimarrà focalizzata su questa questione e sulle sue implicazioni", ha aggiunto.

(fonte AFP)