Gas, Gazprom: incontro con ambasciatore italiano su ... -2

Mosca, 20 mar. - Miller ha discusso con l'ambasciatore italiano in Russia di diversificazione delle rotte di esportazione per il gas russo verso l'Europa, in particolare, i progressi nell'organizzazione del percorso meridionale di "oro blu" attraverso il Mar Nero, secondo Gazprom.

Durante l'incontro, le parti hanno anche discusso di altre questioni e prospettive per lo sviluppo della cooperazione bilaterale. "Particolare attenzione è stata rivolta alla questione della diversificazione delle rotte di esportazione di gas dalla Russia verso l'Europa", rende noto il colosso del gas. "Le parti hanno esaminato i progressi dei lavori per l'organizzazione del percorso di alimentazione della rotta sud attraverso il Mar Nero. Alexey Miller ha informato Pasquale Terracciano del completamento della posa di oltre il 50% della sezione offshore del gasdotto Turkish Stream. Si segnala che la seconda linea del gasdotto dovrà annualmente fornire ai consumatori europei 15,75 miliardi di metri cubi di gas", ha detto in un comunicato.