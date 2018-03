Intesa Sp: al via eventi a Galleria d'Italia Palazzo Montanari

Vicenza, 20 mar. - Traendo spunto dall'esposizione La seduzione. Mito e arte nell'antica Grecia (inaugurata il 15 febbraio scorso e visitabile fino al 13 gennaio 2019) le Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, propongono una settimana di eventi speciali. Molteplici sono infatti le chiavi di lettura suggerite dalle quaranta straordinarie opere archeologiche presenti in mostra, che documentano aspetti amorosi, religiosi e sociali della seduzione e narrano appassionanti storie che hanno come protagonisti divinità ed eroi mitici.

Si inizia mercoledì 21 marzo (ore 17.30) con l'iniziativa Giornata di primavera. I cinque sensi nel giardino delle muse: uno speciale itinerario tematico alla scoperta di alcune opere d'arte custodite alle Gallerie, concepite in tempi e luoghi diversi, ma il cui racconto avvicina la sfera olfattiva dei nostri sensi. Quattro storie racchiuse in altrettanti capolavori, realizzati con intenti e tecniche multiformi - un vaso apulo, un'icona russa, una statua barocca e un dipinto settecentesco - svelano la loro forza evocativa, diventando portatrici di una memoria ancora attuale, intessuta di parole, immagini ed essenze antiche. Dopo la passeggiata d'arte, il pomeriggio prosegue con la presentazione della storia culturale dei profumi, dalle civiltà antiche del Mediterraneo ai nostri giorni, con accompagnamento olfattivo, ideato in collaborazione con Integra Fragrances.