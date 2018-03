Mosca, 20 mar. - Il numero uno del colosso russo Gazprom, Aleksey Miller, e l'ambasciatore d'Italia in Russia Pasquale Terracciano hanno discusso oggi dei lavori per l'organizzazione della rotta meridionale per le forniture di gas russo all'Europa attraverso il Mar Nero. Lo apprende dal colosso russo del metano Gazprom.