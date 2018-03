Martina: Pd deve ripartire da speranze e fatiche dei giovani

Roma, 20 mar. - Il Pd deve ripartire "dalle speranze e dalle fatiche" dei giovani in cerca di lavoro. Lo scrive su Facebook il vicesegretario reggente del Pd Maurizio Martina, pubblicando il link a un articolo del Corriere della sera che racconta la storia dei viaggi in autobus dei giovani del Sud per cercare lavoro.

"Da dove deve ripartire il Pd? Da qui - scrive Martina -. Da queste storie, da queste vite. Dalle speranze e dalle fatiche di questi ragazzi. Dobbiamo stare lì, alla loro altezza. Con umiltà e con il massimo impegno".