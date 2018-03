Roma, 20 mar. - Utile netto in crescita media annua del 10,5% fino a 500 milioni nel 2022, 2,8 miliardi di investimenti e un dividendo per azione che aumenterà a un tasso annuo del 5%. Questi i principali target del piano strategico TEC varato da A2A per il periodo 2018-2022, nel quale non sono incorporate, prudentemente, varie iniziative di crescita, tra cui le aggregazioni territoriali. (segue)