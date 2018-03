Pizzarotti: Di Maio incapace di prendere decisioni difficili

Roma, 20 mar. - "Non è il Movimento cinque stelle nel quale ero entrato nel 2009 e fosse oggi non vorrei entrarci, stiamo costruendo un'altra realtà che è Italia in comune" e che "non è il mio partito ma il partito di cui vorrei fare parte insieme ad altre persone, il leaderismo è un problema che la politica deve superare". Lo ha detto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex Movimento cinque stelle, intervistato a L'aria che tira su La7.

"Di Maio è di certo una persona capace, non sarebbe stato facile per nessuno scalare il Movimento cinque stelle e lui ha avuto questa capacità, ma - ha sottolineato Pizzarotti - non credo abbia dimostrato in questi anni capacità concrete nel prendere decisioni difficili, lo vorrei vedere, una cosa è parlare e un'altra fare. Prendiamo il caso degli impresentabili che sono di fatto già stati reintegrati...".