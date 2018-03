Francia, polizia ferma Sarkozy: l'indagine che frena suo ritorno -3

Roma, 20 mar. -

E ad aumentare i sospetti, secondo Le Monde, ci sarebbero anche i libri dell'ex ministro del Petrolio libico Shoukri Ghanem, morto nel 2012 in circostanze ancora dubbie. Recuperati dalla giustizia francese, menzionano l'esistenza di pagamenti a Nicolas Sarkozy. Beshir Saleh, ex gran finanziere di Gheddafi e uomo di relazioni con la Francia, recentemente ferito da colpi d'arma da fuoco durante un attacco a Johannesburg, aveva dichiarato al quotidiano qualche tempo fa: "Gheddafi ha detto di aver finanziato Sarkozy. Sarkozy ha detto che non è stato finanziato. Credo più a Gheddafi che a Sarkozy".