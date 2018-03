Francia, polizia ferma Sarkozy: l'indagine che frena suo ritorno

Roma, 20 mar. - Appena una settimana fa una fonte dei Repubblicani ammetteva senza equivoci: Nicolas Sarkozy "sta preparando il suo ritorno, è evidente". Ma a distanza di qualche giorno, una nuova - imprevista - circostanza potrebbe mandare all'aria i progetti politici dell'ex capo dello Stato. Sarkozy è stato fermato oggi per essere interrogato dalla polizia giudiziaria di Nanterre, nell'ambito di un'indagine sul possibile finanziamento da parte della Libia della sua vittoriosa campagna presidenziale del 2007. Il fermo, secondo la legge francese, può avere una durata massima di 48 ore. Poi, l'ex presidente potrebbe anche essere condotto davanti ai magistrati per un'incriminazione formale.

A meno di un anno e mezzo dalla sua sconfitta senza appello al primo turno delle primarie della destra francese, Sarkozy, 63 anni, aveva moltiplicato le sua apparizioni: un discorso al Senato sulla sua revisione costituzionale del 2008, interventi sui media a sostegno di una campagna contro il cancro infantile, e persino sui suoi gusti letterari o la sua passione per lo sport. "Non male per un pensionato", ha ironicamente commentato in questi giorni un'altra fonte del suo partito, confermando implicitamente quanto era chiaro ai più: Sarkozy non ha mai veramente rinunciato a un ruolo nel gioco politico del Paese, a cui partecipa di fatto dal 1983.(Segue)