Al via i primi adempimenti dei deputati per la 18esima legislatura

Roma, 20 mar. - Iniziano a Montecitorio i primi adempimenti per i neoeletti della 18esima legislatura. La procedura prevede che i deputati si rechino nella anticamera della Sala del Mappamondo, al secondo piano del Palazzo, per fare la fotografia e la firma digitale necessari per il rilascio del tesserino unico che abilita alle votazioni elettroniche in assemblea. La fotografia servirà poi al sito internet e intranet della Camera.

Il secondo step prevede la registrazione dei dati anagrafici e amministrativi. Quindi, nell'aula della commissione Affari costituzionali, i neodeputati ricevono il tesserino originale e due copie di riserva. Infine, nell'aula della Tredicesima Commissione viene rilasciato il codice di attivazione dei servizi informatici.

Il primo ad arrivare alle 12 quando si sono aperte le porte è stato Pietro Navarra, Pd, ex rettore dell'università di Messina. Poi è stata la volta di Antonio Martino, Fi, omonimo del predecessore professore e ancora di Guglielmo Epifani, LeU, alla seconda legislatura, e di Francesco Scoma, braccio destro di Gianfranco Miccichè in Sicilia. Tra gli altri sono arrivati poi Pier Luigi Bersani, Matteo Orfini, Alessia Morani, Stefano Ceccanti, Alessandro Cattaneo, neoeletto di Fi.