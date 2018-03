Gb, autorità chiedono accesso a sede Cambridge Analytica

Roma, 20 mar. - L'authority per l'Informazione britannica ha chiesto un mandato giudiziario per accedere alla sede londinese di Cambridge Analytica, l'organizzazione di consulenza elettorale coinvolta in uno scandalo sull'uso di dati riservati.

Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, l'authority ha anche chiesto a Facebook di interrompere i propri controlli in corso sull'account di Cambridge Anaytica per non ostacolare le indagini, richiesta che è stata accolta immediatamente.

Tuttavia fonti governative di Londra hanno sottolineato che la presenza degli analisti e dei legali inviati da Facebook nella sede di Cambridge Analytica - senza alcun preavviso alle autorità - è senza precedenti e il timore è che possano essere state rimosse delle informazioni necessarie per le indagini ufficiali.