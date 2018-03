Dazi Usa, Confindustria Padova: a rischio 4,9 mld export veneto

Padova, 20 mar. - Quasi 2,7 miliardi in più dal 2009. La corsa dell'export veneto negli Stati Uniti si aggiorna con il fresco dato record del 2017 pari a 4,9 miliardi di euro (+4% rispetto al 2016), l'8% dell'export totale veneto, terzo mercato di riferimento (dopo Germania e Francia) e si conferma l'Eldorado.

Dal 2009 ad oggi le esportazioni venete verso gli Usa sono cresciute del 118% (2,2 miliardi nel 2009), spinte dal progresso, spesso a doppia cifra, delle vendite oltreoceano di macchinari, occhialeria, bevande e alimentari, calzature, mobili, prodotti della metallurgia. Una corsa prolungata che a Padova tocca il +146% nello stesso periodo di riferimento (nonostante la frenata dell'ultimo anno), pari a 625,5 milioni di export a stelle e strisce a consuntivo 2017 rispetto ai 254 milioni nel 2009.

Un motore della ripresa guidata dall'export che i venti di protezionismo potrebbero spegnere. È la preoccupazione diffusa tra gli imprenditori padovani dopo la decisione del presidente Donald Trump di introdurre nuovi dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio in vigore dal 23 marzo prossimo. Ma che potrebbero colpire, è questo il vero spettro, altri prodotti e settori di punta del made in Italy, dall'agroalimentare alla moda, mezzi di trasporto, macchinari, prodotti farmaceutici e innescare ritorsioni, con un effetto domino per l'intera economia globale. E ricadute pesanti per un Paese grande esportatore come il nostro e una regione che da sola cifra il 13,9% dell'export tricolore. (Segue)