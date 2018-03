Boccia: aumentano i sostenitori Pd del governo M5s

Roma, 20 mar. - "La direzione del Pd ha deciso in maniera chiara e unanime di andare all'opposizione perché è lì che gli elettori ci hanno mandato. Poi, però, dobbiamo evitare le ipocrisie di chi infiocchetta un'idea, la racconta, ma poi già lavora per fare l'opposto. Quello che stiamo dicendo io, Michele Emiliano e pian piano vedo tante nuove aperture, è molto semplice: se la legislatura, come pare dai numeri in Parlamento, rischia di nascere morta, perché non permettere ad un governo di nascere?" Così Francesco Boccia, deputato PD, in diretta a Omnibus, su La7.

"E il governo più omogeneo con le richieste del Paese, dal nostro punto di vista - aggiunge - è quello Di Maio e questo non vuol dire che il Pd debba entrare in quel governo, ma semplicemente confrontarsi sui temi e, avendone la golden share, poter indirizzare quello stesso governo su temi condivisi e sostenibili".