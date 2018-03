Italiaonline,Uilcom: bene congelamento licenziamenti,ora soluzione

Roma, 20 mar. - "Speriamo che stavolta si riesca, con il contributo delle istituzioni a far sì che non si ripetano situazioni drammatiche come quella di Almaviva". Lo ha detto il segretario generale della Uilcom, Salvo Ugliarolo, al termine dell'incontro, al Mise, su Italiaonline. Il sindacalista ha poi espresso apprezzamento per il congelamento dei 400 licenziamenti.

"Al tavolo le istituzioni sentiranno azienda e sindacati in modo separato. Il fatto che si sia bloccata un'iniziativa unilaterale - ha aggiunto - e affermare le scelte che colpiscono i lavoratori è positivo".

Ora "proveremo nelle prossime settimane a lavorare per una soluzione e per difendere l'occupazione e tutte le sedi".