Anas, presentato il documentario Rai sui 90 anni di storia

Roma, 20 mar. - Un documentario per raccontare i 90 anni di Anas. È stato presentato, in anteprima a Roma, dal presidente di Anas Ennio Cascetta, presso la Casa del Cinema, il documentario dal titolo "Strade-90 anni di storia italiana" realizzato da Rai Cultura in collaborazione con Anas (gruppo Fs).

Il documentario racconta il percorso di Anas dal momento in cui fu fondata come A.A.S.S. nel 1928 fino all`ingresso nel Gruppo Ferrovie dello Stato nel gennaio 2018. Sullo sfondo la storia italiana e i suoi cambiamenti.

"Crediamo - ha detto Cascetta - che per guardare al futuro della nostra azienda, ai prossimi 90 anni, non basti la programmazione dei nuovi investimenti o farci trovare pronti alla sfida delle nuove tecnologie. Per essere proiettati verso il futuro serve anche la consapevolezza del passato, la memoria delle cose fatte e del ruolo che si è avuto nella crescita del nostro Paese. Questo non solo come un lascito per le nuove generazioni, ma soprattutto per dire `grazie` a tutti coloro che prima di noi hanno lavorato per far crescere l`Anas e la nostra Italia".