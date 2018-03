Roma, 20 mar. - "La segreteria ha confermato la linea approvata in direzione: stiamo all'opposizione il che non vuol dire fare l'Aventino e proseguiamo il dialogo istituzionale". Lo ha detto Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera, uscendo dal Nazareno dove si è svolta la segreteria Dem.

"Fare opposizione - ha precisato - non significa fare l'Aventino. Anzi, perchè l'opposizione si fa in Parlamento. Noi saremo presenti in Parlamento con una opposizione forte".