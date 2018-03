Roma, 20 mar. - "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, Luigi Di Maio, capo politico M5s, nel corso del suo intervento alla prima assemblea dei deputati pentastellati in corso nell'auletta dei gruppi di Montecitorio.