Ue-Russia: Juncker, appello a Putin per ripristinare cooperazione

Roma, 20 mar. - Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha rivolto un appello al presidente russo Vladimir Putin a "ristabilire" una cooperazione per "la sicurezza del continente" europeo, in una lettera di felicitazioni inviata per la sua rielezione per un quarto mandato.

"Ho sempre sostenuto che relazioni positive tra l'Ue e la Federazione della Russia siano cruciali per la sicurezza del nostro continente. Il nostro obiettivo comune deve essere ristabilire un ordine di sicurezza paneuropeo", ha scritto il presidente dell'esecutivo.

(fonte AFP)