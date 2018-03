Alla Camera riunione deputati M5s: "Continua rivoluzione gentile"

Roma, 20 mar. - E' in corso nell'auletta dei gruppi di Montecitorio la prima assemblea dei neo deputati M5s. Come accaduto ieri con i senatori, a dare il benvenuto alla pattuglia pentastellata alla Camera - ben 227 persone, il gruppo più numeroso - il capo politico Luigi Di Maio.

I deputati sono entrati da via degli Uffici del Vicario e soltanto qualche 'veterano' ha concesso qualche parola ai cronisti. A chi le domandava se Di Maio premier non fosse in discussione, per esempio, Carla Ruocco ha spiegato: "Noi abbiamo sempre come faro il nostro programma. Abbiamo scelto Di Maio e questo è un punto fondamentale che le persone che ci hanno votato hanno condiviso. Bisogna lavorare sempre e assolutamente a vantaggio degli italiani".

"La prima riunione del Gruppo Parlamentare Camera. Sono molto felice! Questa è la nuova squadra con la quale continueremo la nostra rivoluzione gentile", ha scritto su facebook Laura Castelli, vicecapogruppo in pectore del M5s alla Camera.