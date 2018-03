Polverini (Fi): chiarire presto su tangenti Gheddafi a Sarkozy

Roma, 20 mar. - "La giustizia francese faccia luce al più presto sull'arresto dell'ex presidente Nicolas Sarkozy nell'inchiesta sui presunti fondi libici, tangenti da parte di Gheddafi, alla campagna presidenziale del 2007. Il dossier è aperto da tempo ed è ora che si sappia la verità". Lo afferma Renata Polverini, deputata di Forza Italia.

"Poi, se dovessero essere confermate le accuse, il pensiero tornerà inevitabilmente al 2011 - prosegue - l'anno della guerra in Libia scatenata dall'allora presidente francese per spodestare Gheddafi, intervento militare che il premier Berlusconi tentò in tutti i modi di scongiurare, costretto poi a capitolare anche su pressione del capo dello Stato Napolitano. Una guerra che si è rivelata un disastro per il nostro paese con danni incalcolabili che continuiamo a pagare oggi sul fronte economico, e derivanti dal fenomeno migratorio. Era il 2011, un anno che non possiamo dimenticare - afferma ancora la deputata di Fi - anche per quella risatina di scherno di Sarkozy, condivisa con la Merkel, alla domanda sulla situazione italiana e Berlusconi, durante una conferenza stampa. Ancor più oggi, quella risatina indecente, un'offesa a tutto il popolo italiano, appare inopportuna e infelice".