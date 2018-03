Spagna, Alfano ricorda studentesse morte in incidente Freginals

Roma, 20 mar. - "Oggi ricorre il secondo anniversario dell`incidente di Freginals, nel quale hanno perso la vita sette studentesse italiane. Erano in viaggio in Spagna nel quadro del programma europeo Erasmus. Una tragica, ingiusta fatalità ha interrotto i loro sogni, progetti, speranze. Il loro ricordo è sempre vivo in noi". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, a due anni dall`incidente che costò la vita a sette connazionali nei pressi della città di Tarragona, in Spagna.

"In questa triste ricorrenza - ha aggiunto il ministro - mi stringo alle famiglie delle ragazze e ribadisco l`impegno della Farnesina nel continuare a seguire da vicino e con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari della vicenda."