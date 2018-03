Pasticceria di Hackney scelta per torta nuziale di Harry e Meghan

Roma, 20 mar. - Il principe Harry e Meghan Markle hanno chiesto a Claire Ptak, americana e proprietaria della Violet Backery, una pasticceria di Hackney, a East London, di preparare una torta nuziale al limone e sambuco per il loro matrimonio.

Kensington Palace ha confermato che la sig.ra Ptak, proprietaria della Violet Bakery di Hackney, creerà un dolce che incorpori "i sapori brillanti della primavera" per il matrimonio del 19 maggio. Il dolce sarà ricoperto con una glassa di burro e decorato con fiori freschi.

E' probabilmente la prima volta che una coppia reale esce dalla tradizione non servendo una torta di frutta agli invitati al matrimonio.

La sig.ra Ptak, cresciuta in California, basa il suo lavoro sull'uso di ingredienti biologici per le sue torte e aveva già incontrato la futura sposa quando la Markle l'aveva intervistata per il suo blog.

Intervistata dal Telegraph la Ptak ha dichiarato: "non posso dire quanto sono felice per essere stata scelta per la torta nuziale del Principe Harry e di Megan Markle. Entrambi - ha aggiunto - condividono realmente i miei stessi valori e l'attenzione che ho per la provenienza, la sostenibilità, la stagionalità e, soprattutto, il sapore."

Formatasi come pasticciere per la chef Alice Waters al Panisse di Berkeley, in California, la signora Ptak ha iniziato a sua attività a Londra con una bancarella nel Broadway Market, sempre nell'East London, prima di aprire la sua panetteria biologica.

Tatler, la rivista dell'alta società, descrive la Violet Bakery come un "hotspot di East London" che "serve i migliori panini in stile americano".