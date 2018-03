Borsa, Giglio Group passa dall'Aim Italia al segmento Star

Milano, 20 mar. - Oggi Borsa Italiana ha dato il benvenuto a Giglio Group, che passa dall'Aim Italia al segmento Star, dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di euro che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. Giglio Group è una e-commerce media company che opera nel settore del broadcast radiotelevisivo, nello sviluppo di soluzioni digitali e nella produzione di contenuti multimediali. Giglio Group si è quotata su Aim Italia il 7 agosto 2015. Ad oggi il segmento Star conta così 74 società e una capitalizzazione complessiva di 41 miliardi di euro.

In occasione dell`inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: "Siamo molto felici del passaggio di Giglio Group dal mercato Aim Italia dedicato alle imprese con importanti ambizioni di crescita allo Star. È un passaggio importante per l`azienda, che rappresenta un'opportunità per accedere a una più ampia platea di investitori internazionali e confrontarsi con società di maggiori dimensioni".