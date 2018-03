Cascetta: incidente Tempe non fermerà futuro auto guida autonoma

Roma, 20 mar. - L'incidente di Tempe non fermerà il futuro delle auto a guida autonoma. Lo ha detto il presidente dell'Anas, Ennio Cascetta, intervendo alla persentazione del documentario mRai che racconta i novant'anni di storia dell'azienda di infrastrutture.

In relazione all'incidente avvenuto a Tempe, Florida, dove un'auto a guida autonoma ha investito e ucciso una donna, Cascetta ha detto "questo incidente, per quanto brutto e sgradevole, non arresterà il futuro della guida autonoma e per questo dobbiamo essere preparati". Inoltre, ha aggiunto il presidente dell'Anas, quello "delle smart road è un progetto più ambizioso".