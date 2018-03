Caselli: ho sempre detto no a politica, non è mio lavoro

Roma, 20 mar. - "Ho sempre detto di no alla politica perché non è il mio mestiere. Spero di aver fatto bene quello di magistrato. I magistrati, prestandosi alla politica esercitano un loro diritto. Alcuni hanno creato un loro partito, quindi hanno mantenuto una loro autonomia, altri invece che salgono sul carro di questo o di quello, questi sono meno autonomi. Ma io non giudico nessuno". Così Giancarlo Caselli, ex procuratore capo della Repubblica a Palermo e Torino a 'Gioco a Premier' di Gerardo Greco su (Rai Radio1).