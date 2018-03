Al via Intesa Sanpaolo Forvalue,soluzioni non finanziarie

Roma, 20 mar. - Il Gruppo Intesa Sanpaolo amplia ed evolve la gamma dei servizi alla clientela con la costituzione di Intesa Sanpaolo Forvalue, la società che offre servizi ad alto valore aggiunto per soddisfare i bisogni non finanziari delle imprese clienti e rispondervi concretamente selezionando le migliori competenze ed esperienze sul mercato nazionale e internazionale. Lo rende noto l'istituto in un comunicato specificando che obiettivo della società è rappresentare un fattore abilitante per la crescita e il consolidamento delle imprese che intendono cogliere nuove opportunità di mercato.

La società offre consulenza e assistenza alle imprese nello studio, progettazione e realizzazione di soluzioni per rafforzarne la presenza, la reputazione e la strategia digitale, percorsi di formazione, una piattaforma di networking, servizi per la mobilità attraverso prodotti di noleggio a lungo termine.

Inoltre, Intesa Sanpaolo Forvalue provvede con servizi completi di consulenza alle aziende che vogliono avvalersi di agevolazioni fiscali su progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché consulenza su orientamento strategico, internazionalizzazione, efficienza operativa e Impresa 4.0. Attualmente sono attivi su tutto il territorio nazionale oltre 60 agenti, consulenti di Intesa Sanpaolo Forvalue, che operano in affiancamento alle filiali imprese di Intesa Sanpaolo e che sono interamente dedicati ai servizi non finanziari alle imprese. Entro fine anno si prevede di ampliare a 100 il numero dei consulenti, estendendo conseguentemente il perimetro di copertura territoriale.

L`ingresso di Intesa Sanpaolo nella consulenza non finanziaria rappresenta una significativa opportunità per valorizzare ulteriormente la relazione con le imprese, ponendosi quale interlocutore qualificato e versatile per i bisogni delle stesse. Intesa Sanpaolo Forvalue è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo e rientra nel perimetro della Divisione Banca dei Territori, che ne assicurerà il coordinamento complessivo.