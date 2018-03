Boccia: Def terreno serio per confronto su futuro governo

Roma, 20 mar. - "Il primo terreno di confronto tra i partiti sulle proposte economiche da mettere in campo nel prossimo governo può essere il Def che dovrebbe andare in aula ad aprile, come potrebbe slittare a maggio vista la disponibilità della Commissione Europea. Sarà quello il terreno giusto e serio per un confronto tra le forze politiche. Dalle differenze che verranno fuori dalle diverse proposte che incideranno sui saldi programmatici si potrà ipotizzare un governo futuro". Così Francesco Boccia, deputato Pd, in diretta a Omnibus, su La7.