Startup, Digital Magics aprirà due nuove sedi a Torino e Londra

Roma, 20 mar. - iStarter, l'acceleratore italiano a Londra specializzato nello scale-up internazionale delle migliori realtà imprenditoriali del nostro Paese e Digital Magics, l'incubatore di startup digitali Made in Italy attivo su tutto il territorio italiano, hanno firmato due accordi strategici finalizzati all'apertura di due nuove sedi di Digital Magics a Torino e a Londra.

Digital Magics iStarter a Londra - informa una nota congiunta - rappresenta una nuova opportunità di espansione e, in particolare, di internazionalizzazione delle startup di Digital Magics, grazie al team di iStarter UK: 100 equity partner - imprenditori, manager ed esponenti del mondo della finanza - che hanno l'obiettivo di contribuire al progresso tecnologico e all'innovazione italiani. Grazie al loro apporto e alle relazioni consolidate con il mondo del venture capital europeo, iStarter UK metterà a disposizione delle startup partecipate di Digital Magics le competenze, le relazioni, network e connessioni indispensabili per accelerarne l'internazionalizzazione.

L'incubatore Digital Magics Torino powered by iStarter selezionerà idee e talenti per affiancarli nella nascita e nel processo di crescita di startup innovative piemontesi, creerà network locali di investitori che vogliano investire in neoimprese digitali, coinvolgerà le aziende del territorio per lanciare programmi di Open Innovation in grado di innovare processi, servizi e prodotti aziendali grazie alla collaborazione con le startup. L'obiettivo è sviluppare l'ecosistema dell'innovazione in Piemonte e nel Nord Ovest, lanciando ogni anno startup innovative e organizzando eventi, iniziative e incontri business con tutti gli operatori del settore. L'accordo siglato prevede che iStarter supporti l'espansione in Piemonte attraverso il team operativo di iStarter guidato da Riccardo Ruscalla, consigliere di amministrazione ed equity partner di iStarter. Riccardo Ruscalla è anche COO dell'azienda di famiglia Tubosider, realtà storica del tessuto piemontese nel mondo delle infrastrutture.

"Questa partnership - dichiara Riccardo Ruscalla, consigliere di amministrazione ed equity partner di iStarter e partner di Digital Magics Torino - serve a creare un player di sistema nell'ecosistema dell'innovazione piemontese. Questo accordo nasce con l'idea che la nostra complementarietà ci renderà più forti e siamo convinti che questo spirito di fare squadra saprà contagiare altri capaci attori dell'innovazione piemontese".

"Siamo felici di poter lavorare con Digital Magics - afferma Simone Cimminelli, managing director di iStarter UK - per aiutare il portafoglio dell'incubatore a guardare all'estero. I mercati esteri sono un'opportunità ed una sfida enorme". "Continua la nostra attenzione allo sviluppo strategico sul territorio in Italia; grazie all'accordo con iStarter - ha dichiarato Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics - diamo il via all'apertura di Digital Magics Torino e con grande soddisfazione iniziamo un percorso di internazionalizzazione a favore delle nostre startup a Londra con l'apertura di Digital Magics iStarter. Questa nuova partnership rappresenta un'importante opportunità di espansione verso i mercati anglosassoni delle nostre partecipate oltreché rafforzare ulteriormente le opportunità di funding. Insieme al nostro nuovo partner strategico vogliamo continuare a sostenere l'innovazione Made in Italy e portarla in tutto il mondo".