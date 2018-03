Pd, Zingaretti: ecco come rigenerare il partito -2

Roma, 20 mar. - "Il lavoro di questo nuovo partito - spiega ancora Zingaretti - deve recuperare un punto di vista critico. Noi esistiamo per cambiare le cose nel senso di una maggiore giustizia e di una liberazione delle energie migliori della società; l'apertura massima ad un confronto continuo e di massa sulle scelte programmatiche, tattiche o di governo che via via dobbiamo compiere, deve, dunque, intrecciarsi con la riaffermazione di un nostro sistema di valori. Al centro di tutto si deve collocare la questione europea. Occorre rifondare un campo perché la crisi riguarda tutti. Non confondere il giusto orgoglio di partito con l'errore dell'arroganza e la presunzione. Non tutto ciò che non è Pd è nostro avversario. Nei territori e nella società, questo è sempre più evidente, vivono le forme più diverse di aggregazione sociale, politica, liste civiche e associazioni, Sindaci indipendenti che rappresentano una immensa ricchezza della democrazia e possono rappresentare un valore aggiunto importante se coinvolte, nel modo giusto, più direttamente in un campo politico. Un Pd isolato ci condanna (come purtroppo sta avvenendo) solo alle sconfitte", aggiunge Zingaretti.

E spiega che inoltre bisogna "aiutare la crescita di una generazione più colta, consapevole, libera, non solo dentro il partito, è una scelta prioritaria sull'idea di Paese. Per risollevare le sorti dell'Italia noi abbiamo bisogno dei giovani. Di imparare da loro. Di mettere al centro di un nuovo modello di sviluppo la loro creatività, forza intelligenza e fantasia. Per risollevare il Paese serve un netto nuovo investimento sul capitale umano, a cominciare dai giovani, o l'Italia non ce la farà mai. Un investimento generale non solo sulle élites ma sul "popolo" dei giovani: perché serve in ugual misura lo scienziato che dovrà inventare e il nuovo meccanico che dovrà riparare. Occorre, dunque, coraggio e capacità di rigenerare un intero campo della democrazia. C'è tanto cammino da fare; - conclude Zingaretti - mi sento impegnato, nelle forme che la politica deciderà, a dare una mano: perché il momento non permette a nessuno di ritrarsi in posizioni protette e rassicuranti", conclude.