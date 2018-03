Scarrone: 'Notte sicura con Isoradio' dedicata ai giovani

Roma, 20 mar. - La notte su Rai Isoradio è sempre più tenera, si potrebbe dire parafrasando il celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald. A partire da stanotte, 21 marzo, con il passaggio dall'inverno alla primavera, è in arrivo un nuovo appuntamento dedicato ai giovani automobilisti. Da mezzanotte e trenta alle cinque e mezzo del mattino, ogni giorno, prende il via "Notte sicura con Isoradio", happening radiofonico notturno, dedicato in particolare ai giovani e alla loro sicurezza sulle strade.

Tra musica, libri, cinema e cultura con la partecipazione 'live' di ascoltatori e 'nottambuli' famosi, Isoradio, in diretta, vuole coniugare intrattenimento e prevenzione, offrendo, in particolare ai giovani guidatori, informazioni e supporto, per un rientro a casa sicuro.

"Ogni anno centinaia di giovani vite vengono spezzate sulle strade italiane. Sono dati sconfortanti. Per questo motivo sentiamo l'obbligo morale, oltre che istituzionale, di offrire il nostro contributo, per provare a fermare questa strage di innocenti. L'impegno è quello di trasformarci sempre più in uno strumento educativo, di crescita e maturazione, per infondere nei giovani il senso di responsabilità e di rispetto per la vita, sia propria che quella degli altri", dichiara Danilo Scarrone, direttore di Rai Isoradio.