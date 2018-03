Turchia: rapporto Onu sui diritti umani "parziale..." -3

Roma, 20 mar. - Affermando che il rapporto delle Nazioni Unite "ignora le molteplici minacce terroristiche alla Turchia", Ankara ha contestato l'Onu, spiegando che avrebbe "perso ogni obiettività e imparzialità" nei confronti della Turchia.

"L'ultimo testo che ha pubblicato contiene affermazioni infondate, perfettamente in sintonia con la propaganda delle organizzazioni terroristiche. Questo è inaccettabile", ha aggiunto il ministero degli Esteri turco nella sua nota, accusando l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Zeid Raad al Hussein, di avere preparato il rapporto "in collaborazione con circoli affiliati a terroristi".

(fonte afp)