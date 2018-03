Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa -9

Roma, 20 mar. - 4. Assicurare che l`accesso a un`assistenza sanitaria equa, fra cui all`assistenza psicologica, per tutti i bambini richiedenti asilo, serva a integrare i richiedenti asilo nel sistema sanitario nazionale ordinario, nei paesi in cui necessario;

5. In tutti i servizi e le strutture per la protezione dell`infanzia, eliminare ogni requisito di residenza per gli utenti dei servizi, per assicurare che siano accessibili a donne e bambini richiedenti asilo quando necessario;

6. Rivedere i servizi per la tutela legale e stabilire un codice di buone pratiche per assicurare che sia la tutela sia la rappresentazione legale siano disponibili per ogni bambino richiedente asilo immediatamente al suo arrivo.