Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa -7

Roma, 20 mar. - La maggior parte dei sistemi scolastici degli stati nordici sta affrontando l`arrivo di bambini rifugiati dal 2015, ma le barriere legali e amministrative spesso causano un`attesa troppo lunga prima di entrare nel sistema scolastico statale e nei programmi di apprendimento precoce.

Ci sono rapporti di bambini richiedenti asilo detenuti, per brevi periodi, anche se le leggi nazionali proibiscono la detenzione di qualsiasi persona sotto i 18 anni, in linea con la Convenzione sui Diritti dell`Infanzia e dell`Adolescenza. In alcuni casi, i bambini richiedenti asilo sono stati costretti a ritornare nel loro paese insieme alle loro famiglie e i bambini non accompagnati o separati sono stati espulsi appena hanno compiuto 18 anni.

"Protected on paper?" fornisce raccomandazioni dettagliate per le procedure e le politiche, sia generali che specifiche per i paesi, che puntano a far sì che i paesi esaminati nel rapporto soddisfino in pieno la Convenzione sui Diritti dell`Infanzia e dell`Adolescenza, come chiesto dall`Agenda d`azione dell`UNICEF e dalla Roadmap del 2017 per i bambini non accompagnati e separati in Europa, sviluppata dall`UNICEF, dall`UNHCR e dall`IRC.(Segue)