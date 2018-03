Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa -6

Roma, 20 mar. - I bambini richiedenti asilo possono avere in generale accesso a cure mediche di base, ma la reale portata dei servizi di assistenza sanitaria disponibili alle famiglie variano ampiamente fra stati e municipalità. Ne risulta che i diritti non sono sempre chiari né ai pazienti né ai medici. In queste circostanze, il crescente fenomeno di problemi di salute mentale fra i bambini soggetti a lunghi periodi di incertezza sul loro status legale, è una questione di primaria importanza.

Nei flussi migratori misti dopo il 2015 un numero significativo di minorenni è stato esposto a traumi fisici e psicologici. Secondo uno studio del 2017 in Svezia, l`84% delle operatrici sanitarie a scuola ha riscontrato che i problemi di salute mentali tra i bambini richiedenti asilo rappresentano i più rilevanti problemi di salute. (Segue)