Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa -5

Roma, 20 mar. - La custodia legale è un meccanismo di salvaguardia fondamentale per i minorenni non accompagnati e separati; tuttavia, in alcuni casi, esiste un sistema di protezione inadeguato tra la gestione dei tutori e i servizi per l'immigrazione. Le agenzie per la protezione dell'infanzia dovrebbero guidare la definizione di procedure chiare per l'assunzione, la formazione, la supervisione e il sostegno dei tutori.

Mentre i paesi nordici possiedono dei meccanismi consolidati per permettere ai bambini che le loro opinioni siano prese in considerazione su questioni che li interessano, ai bambini richiedenti asilo vengono date solo opportunità sporadiche e inconsistenti di far sentire la loro voce. Ciò ha profonde implicazioni sui diritti dei bambini, in particolare per la valutazione dell`età, per la determinazione del loro superiore interesse, per la loro tutela e nel corso del procedimento di richiesta di asilo.(Segue)