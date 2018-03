Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa -4

Roma, 20 mar. - "Questi bambini, che stanno chiedendo asilo nei paesi nordici, non possono essere lasciati in una specie di stato di limbo", ha dichiarato Bina D`Costa, specialista, responsabile per la ricerca sulle migrazioni dell`UNICEF Innocenti. "La mancanza di coordinamento, una comunicazione insufficiente o la mancanza di trasparenza su dove e come i bambini possano accedere a servizi essenziali non deve impedire loro di ricevere l`assistenza e il supporto immediato che tutti i bambini meritano".

In molti casi i responsabili dei servizi per l'immigrazione, a differenza degli specialisti della protezione dell'infanzia, hanno il compito di prendere decisioni cruciali e di coordinare l'assistenza urgente per i bambini. Di conseguenza, un'adeguata valutazione del superiore interesse del minorenne - un principio fondamentale della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - non è uniformemente rispettato per tutti i minorenni richiedenti asilo. Un altro problema comunemente identificato è la tendenza a uno scarso coordinamento, comunicazione e applicazione delle norme e dei principi nazionali da parte dei fornitori locali di servizi.(Segue)