Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa -3

Roma, 20 mar. - "Tutti i paesi nordici esaminati in questo rapporto hanno un`ottima e meritata reputazione per quanto riguarda la protezione dei diritti dei bambini. Tuttavia, la nostra ricerca rivela che nei cinque paesi bisogna affrontare delle sfide significative per l`assistenza e la cura di bambini richiedenti asilo", ha dichiarato Sarah Cook, direttrice dell`Istituto di ricerca Innocenti dell`UNICEF. "Ciò ci ricorda che la comunità globale deve prendere seriamente gli impegni di proteggere tutti i diritti dei bambini, a prescindere dal loro status migratorio o di asilo".

"Protected on Paper?", commissionato dai cinque comitati Nazionali UNICEF dei paesi nordici, si basa su un`analisi legale dettagliata, sulla verifica delle applicazioni pratiche degli standard procedurali - sia sulle lacune, sia sulle buone pratiche - e su interviste con esperti di diritti dei bambini e di migrazioni nei cinque paesi nordici. Fornisce inoltre raccomandazioni dettagliate su come le tutele procedurali dovrebbero essere rafforzate per rispettare gli impegni internazionali. (Segue)