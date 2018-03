Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa -2

Roma, 20 mar. - Nel 2015 Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia hanno accolto 45.765 minori non accompagnati su un totale di 88.265 minori non accompagnati in tutta l`UE. Il più alto numero è stato registrato in Svezia con 35.250 minorenni non accompagnati, il 40% di tutti quelli registrati nell`UE, seguito da Norvegia con 5.050, Finlandia con 3.045 e Danimarca con 2.125.

Nel 2016 la Danimarca ha avuto 2.390 prime richieste d`asilo da parte di minorenni, la Finlandia 1705, l`Islanda 270, la Norvegia 1225, la Svezia 9.385 su 335 mila totali nell`UE. Nel 2017 la Danimarca ha avuto 1.095 prime richieste d`asilo di minorenni, la Finlandia 1225, l`Islanda 150, la Norvegia 1055, la Svezia 7350 su 160 mila totali nell`UE. Secondo un`indagine del Garante per l`Infanzia in Svezia 1.736 bambini registrati nel paese sono risultati irreperibili tra il gennaio 2014 e l'ottobre 2017, 1.456 di loro risultano ancora non reperibili. (Segue)