Unicef: 10mila i bambini richiedenti asilo nel Nord Europa

Roma, 20 mar. - Nonostante svolgano un ruolo guida a livello mondiale per i diritti dei bambini, i paesi nordici non riescono a fornire piena protezione e servizi ai bambini richiedenti asilo. "Protetti sulla carta? Un`analisi della risposta dei paesi nordici ai bambini richiedenti asilo" (Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children), realizzato dall`Istituto di Ricerca Innocenti dell`UNICEF, fornisce un resoconto sugli standard procedurali e legali per i bambini migranti e rifugiati e su quanto siano applicati in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

"Protected on Paper?" evidenzia come in tutti e cinque i paesi nordici ci sia una chiara tendenza a dare precedenza alle leggi in materia migratoria rispetto agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sui Diritti dell`Infanzia e dell`Adolescenza. Il rapporto constata che, nonostante esistano misure legali e procedurali adeguate, carenze nell`attuazione espongono molti bambini a rischi significativi nel processo di richiesta di asilo, e a lacune importanti nei servizi per la protezione, l`assistenza sanitaria e l`istruzione.(Segue)