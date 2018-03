Turchia: rapporto Onu su diritti umani "parziale..." -2

Roma, 20 mar. - Questo testo, "che contiene informazioni distorte, sbagliate e false, è inaccettabile per la Turchia", ha reso noto il ministero degli Esteri turco in un comunicato.

"Il regolare prolungamento dello stato di emergenza in Turchia ha portato a gravi violazioni dei diritti umani di centinaia di migliaia di persone", ha detto oggi l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Nel rapporto pubblicato dall'Onu sulla situazione in questo Paese si afferma che "quasi 160.000 persone (sono state) arrestate durante 18 mesi di stato di emergenza".

(fonte afp)