Violenza donne, Annibali: serve maggiore responsabilità civica

Roma, 20 mar. - Contro i femminicidi "bisogna promuovere una responsabilità civica. Si deve attivare una rete. Credo che tutti debbano sentirsi coinvolti e responsabili. Spesso queste storie non vengono recepite per la loro pericolosità e per la gravità. Non può ricadere tutto solo sulle forze dell'ordine". Lo ha detto Lucia Annibali, neo-deputata Pd, ai microfoni di La radio ne parla su Rai Radio1.

"La richiesta di aiuto - ha aggiunto - è sempre un segno di coraggio. E, dal lato di chi ascolta, bisogna essere preparati ad accoglierla questa richiesta, in particolare le forze dell'ordine".