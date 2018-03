Simoni: non lascio LeU, dobbiamo costruire partito di sinistra

Roma, 20 mar. - Elisa Simoni smentisce di voler lasciare Liberi e uguali. "Mi sono state attribuite parole da me mai dette", chiarisce Simoni in riferimento ad un articolo della Nazione.

"La mia intenzione - spiega - non è quella di lasciare Liberi e Uguali ma ribadisco quel che dico da mesi e che ora affermano anche altri. Ovvero che la nostra funzione politica era quella di prendere i voti in uscita dal Pd per tenerli nell'alveo del centrosinistra, obiettivo che non è stato raggiunto perché la barra di LeU è stata spostata troppo a sinistra. Questo ha fatto sì che non fossimo votabili per chi usciva dal Pd, pertanto da oggi LeU ha la necessità di costruire un partito di sinistra riformista e di governo che lavori alla ricostruzione del campo progressista già dalle prossime amministrative".