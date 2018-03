Lavoro, Istat: nel IV trim lieve aumento congiunturale... -2

Roma, 20 mar. - La crescita tendenziale dell'occupazione, si legge, è ancora interamente determinata dalla componente del lavoro dipendente in termini sia di occupati (+2,2%, Istat, rilevazione sulle forze di lavoro) sia di posizioni lavorative riferite specificamente ai settori dell'industria e dei servizi (+3%, Istat, rilevazione Oros). Ciò trova conferma nei dati del ministero del lavoro e delle politiche sociali (+443 mila posizioni lavorative nel quarto trimestre 2017 rispetto al quarto del 2016) e nei dati dell'Inps-Osservatorio sul precariato riferiti alle sole imprese private (+488 mila posizioni lavorative al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2016). L'aumento tendenziale delle posizioni lavorative dipendenti riguarda tutte le classi dimensionali d'impresa.

Il lavoro indipendente continua a diminuire a livello sia tendenziale (-102 mila occupati, -1,9%, Istat, rilevazione sulle forze di lavoro), riguardando in circa un quarto dei casi i collaboratori , sia congiunturale (-20 mila occupati, -0,4%, Istat). Le posizioni lavorative dipendenti presentano, nei dati destagionalizzati, un incremento congiunturale concentrato soprattutto nel settore dei servizi. Nel quarto trimestre 2017 in base alle CO le attivazioni sono 2 milioni 336 mila e le cessazioni 2 milioni 262 mila, determinando un saldo positivo di 75 mila posizioni di lavoro dipendente. Ciò è sintesi della crescita nei servizi (+74 mila posizioni), nell'industria in senso stretto (+18 mila) e, seppure ridotta, nelle costruzioni (+5 mila) e della riduzione nell'agricoltura (-23 mila).

Andamenti analoghi si riscontrano nelle posizioni lavorative dei dipendenti del settore privato extra-agricolo (Istat, rilevazione Oros) dove la variazione congiunturale di 0,5% (+56 mila posizioni) è dovuta a un aumento più marcato nei servizi (+0,6%, +49 mila posizioni) e meno sostenuto nell'industria in senso stretto (+0,2%, +8 mila) a fronte di una variazione nulla nelle costruzioni.

