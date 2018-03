Piemonte: nel 2017 tasso di disoccupazione al 9,1%

Torino, 20 mar. - Aumentano gli occupati e cala il tasso di disoccupazione in Piemonte. Lo rileva l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro che ha elaborato i dati Istat, registrando per il 2017 un aumento degli occupati di 8 mila unità e un calo dei disoccupati di 4 mila (-2,3% da 187 mila unità del 2016 a 182 mila del 2017). Il tasso di occupazione cresce di quasi un punto percentuale, arrivando a sfiorare nella fascia d'età 20-64 anni il 70%, e si assiste a un lieve calo del tasso di disoccupazione che scende dal 9,3 al 9,1%. I contratti a tempo determinato aumentano (+19,5% rispetto al 2016)in misura più consistente degli indeterminati (+0,7%), ma, sebbene in crescita, dall'11% del 2016 al 12,8 del 2017, l'incidenza del lavoro precario in Piemonte resta la più bassa in Italia, subito dopo la Lombardia (11,3%), a fronte di una media nazionale del 15,4%.(segue)