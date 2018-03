Italiaonline, Paragone (M5S): lavoratori pagano prezzo più alto

Roma, 20 mar. - "Quello a cui stiamo assistendo è l`ennesimo paradosso di operazioni in cui purtroppo l`economia reale e i lavoratori pagano il prezzo più alto e l`azienda continua a poter giocare sui bilanci perché questa non è un`azienda in sofferenza ma sta facendo pagare il prezzo ai lavoratori". Lo ha detto il neo senatore del Movimento Cinque Stelle, Gianluigi Paragone, a proposito della vertenza Italiaonline.

Paragone ha incontrato, sotto il ministero dello Sviluppo economico, alcuni dei lavoratori presenti al presidio.

"Sono qui per un motivo affettivo, mio padre - ha spiegato - ha lavorato a lungo in Seat Pagine Gialle quando era un`azienda con i fiocchi".

E ha aggiunto: "Non capisco come un`azienda che abbia le casse in ordine possa permettersi di lasciare a casa i lavoratori".