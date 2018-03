Roma, 20 mar. - L'ingiunzione dell'ente per i media arriva subito dopo la bocciatura, da parte della Corte suprema russa, del ricorso presentato da Telegram proprio per contestare l'ordine dei Servizi di sicurezza russi (Fsb) di consegnare le chiavi per decriptare i messaggi. La società (fondata dal russo Pavel Durov) ha annunciato che ricorrerà in appello.