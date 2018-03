Omicidio fratellastro Kim: vietnamita convinta fosse uno scherzo

Kuala Lumpur, 20 mar. - Una delle due sospettate a processo in Malaysia per l'omicidio del fratellastro - in disgrazia - del leader della Corea del Nord pensava di partecipare a uno scherzo e si è resa conto solo dopo il suo arresto che l'uomo era deceduto. Lo ha indicato il suo avvocato.

Questa donna, la vietnamita Doan Thi Huong, compare da oltre cinque mesi al fianco dell'indonesiana Siti Aisyah di fronte all'Alta corte di Shah Alam, un distretto alla periferia di Kuala Lumpur, vicino all'aeroporto dove Kim Jong-Nam fu assassinato il 13 febbraio 2017.

Gli avvocati della difesa sostengono dall'inizio della vicenda che le due donne sono state reclutate per partecipare a quello che credevano essere uno scherzo stile "candid camera" ma che sono state ingannate e finite in un complotto orchestrato da agenti nordcoreani.

Oggi, durante un'udienza, l'avvocato di Huong ha dichiarato che uno dei quattro sospetti nordcoreani latitanti aveva reclutato la vietnamita facendole compiere quello che pensava essere uno scherzo. Huong è arrivata in Malaysia poco prima dell'omicidio, secondo le dichiarazioni riportate alla polizia.

