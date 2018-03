Sarkozy, Cicchitto: fece guerra per coprire sospette tangenti

Roma, 20 mar. - "Il fermo di Sarkozy avvalora la tesi secondo cui egli abbia insistito a suo tempo allo scopo di eliminare Gheddafi e le tracce dei finanziamenti. Però Sarkozy trascinò con sé in primo luogo gli Stati Uniti e l'Inghilterra poi l'Italia, Napolitano e il Pd, ed infine lo stesso Berlusconi che nell'aprile 2011 diede il via libera ai bombardamenti". È quanto dichiara il deputato di Civica Popolare Fabrizio Cicchitto, dopo la notizia del fermo per interrogatorio dell'ex presidente francese, nell'ambito di un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti libici della sua campagna elettorale del 2007.